انتهت منذ قليل مباراة مصر ومالي، في إطار المجموعة الرابعة من بطولة أمم أفريقيا 2017 بالتعادل بدون أهداف.

وعقب المباراة أبدى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، تقبله لنتيجة اللقاء، مشيرا إلى أنه تمنى الفوز ولكن على الفريق تجاوز هذه النتيجة والمضي قدما في البطولة.

واعترف الأرجنتيني بأن تغييراته لم تقدم الإضافة المرجوة للفريق، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه اضطر إليها بسبب الإرهاق الذي لاحظه على بعض اللاعبين.