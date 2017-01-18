النني : "مالي طلعت أقوى مننا"الأربعاء، 18 يناير 2017 12:07 ص
انتهت منذ لحظات مباراة مصر ومالي في المجموعة الرابعة من بطولة أمم أفريقيا 2017 بالتعادل بدون أهداف.
وعقب المباراة أبدى محمد النني لاعب وسط منتخب مصرن وفريق أرسنال الإنجليزي، عدم رضاه عن النتيجة مؤكدا أن الفراعنة كانوا يسعون للفوز بنقاط المباراة الكاملة.
وأكد أن منتخب مالي ظهر بشكل أقوى مما توقعنا، وأن لاعبي المنتخب المصري قدموا كل ما في وسعهم خلال اللقاء.
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