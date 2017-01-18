حدث في مثل هذا اليوم 18 يناير.. بدء الثورة التونسية ضد الاحتلال الفرنسيالأربعاء، 18 يناير 2017 11:51 ص
1778 - جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.
1788 - وصول 736 متهم بريطاني من المبعدين من إنجلترا إلى أستراليا.
1863 - إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.
1896 - عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة.
1902 - سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود.
1911 - أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.
1919 - افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسلام في فرساي في فرنسا.
1943 - السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.
1948 - الإمام محمد مأمون الشناوي يتولى مشيخة الأزهر.
1949 - حل جيش الجهاد المقدس الذي أسسه عبد القادر الحسيني لمقاومة قيام إسرائيل.
1952 - بدأ الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.
1976 - الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح الكرنتينا في بيروت وتخلف 1000 قتيل على الأقل وذلك أثناء ما عرف باسم حرب السنتين.
1981 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.
1982 - زلزال في بحر إيجة بقوة 7.0 على مقياس ريختر شعر به في كافة أنحاء اليونان وبلغاريا وجنوب شرق إيطاليا وجنوب شرق يوغوسلافيا وغرب تركيا.
2002 - انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون.
2003 - عاصفة نارية في كانبرا بأستراليا تقتل 4 وتحرق 491 منزلًا.
2007 - عاصفة تضرب المملكة المتحدة وغرب أوروبا تعد الأسوء منذ عشرين عامًا تتسبب بخسائر كبيرة وتؤدي إلى إغلاق المطارات والموانئ وغرق بعض السفن ووفاة حوالي 50 شخص وجرح المئات.
2009 - حركة حماس والفصائل الفلسطينية يعلنون قبولهم عرض إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة.
2011 - التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس يطرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من أقرب معاونيه من صفوفه وذلك بعد أيام من الإطاحة به، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي يستقيلا من الحزب بسبب سعيهما لفصل الدولة عن الحزب.
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