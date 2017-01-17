ينوي رجل الأعمال المصري أحمد عبده افتتاح 5 صالات عرض جديدة لبيع مركبات مصنعة من قبل شركة ماز MAZ البيلاروسية في مصر، فيما ينتوي كذلك تصنيع هذه المركبات في المستقبل في السوق المصري. وتباع مركبات ماز لاحدى المؤسسات المصرية منذ وقت طويل، ولكن مع الوقت بدأ اهتمام من المشتريين العاديين بهذه المركبات.

وقال عبده في تصريحات لموقع BelTA الاخباري البيلاروسي، أنه تواصل منذ عام مع مصنع السيارات في مدينة مينسك في بيلاروسيا، وبممثل مكتب الشركة في مصر لاعادة ترتيب أمور البيع التجاري للسيارات في البلاد، وفي ابريل 2016 أصبحنا موزعين لسيارات ماز في مصر، وبحلول يونيو 2017 سنقوم بافتتاح 5 صالات عرض سوف ترضي طموح المشترين المصريين في كل البلاد.

ومن المقرر تسليم أولى السيارات في وقت قريب لشركات مصرية وأجنبية كبرى في مصر، مضيفا، أنهم وقعوا عدة عقود في مصر، كما أنهم حصلوا بالفعل على أول الشحنات من المركبات. ومن بين الشركات التي وقعت معهم شركة أسمنت كبيرة، كما أن لديهم حجوزات حتى شهر مارس المقبل. كما أكد على وجود دراسة لاحتمال انشاء مشروع مشترك مع ماز في مصر.

ومن الممكن أن يسمح انشاء مصنع للشركة في مصر بتصدير منتجاتها لأسواق أخرى في المنطقة، فيما ينتظر أن يتم مشروع التصنيع المحلي في مصر في نهاية العام الجاري.