فاز الإيطالي أنطونيو تاجاني - ممثل اليمين - اليوم /الثلاثاء/ بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، خلفا للألماني مارتن شولتز.

وحصل تاجاني على 351 صوتاً، في مقابل 282 لمنافسه ومواطنه اليساري جياني بيتيلا، ليفوز بالمنصب الأوروبي خلال العامين ونصف القادمين.

يذكر أن أنطونيو تاجاني (63 عاما) عمل صحفياً وضابطاً بسلاح الجو وأصبح نائباً أوروبيا للمرة الأولى في عام 1994 قبل أن يتولى منصب المفوض الأوروبي لشؤون النقل ثم الصناعة خلال الفترة من 2008-2014، كما كان من المقربين من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني وعمل كمتحدث رسمي له.