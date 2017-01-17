استقبل محافظ الاسكندرية، رضا فرحات، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الإسلامية وقاضي قضاة فلسطين محمد الهباش، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التطرف والإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكد محافظ الإسكندرية -خلال اللقاء الذي حضره قنصل فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس- عمق العلاقات التي تربط مصر و فلسطين منذ القدم، ولفت إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية.

ولفت المحافظ -وفق بيان أصدرته المحافظة اليوم الثلاثاء- إلى أن مصر ستظل دائماً بجوار شقيقتها فلسطين، وأعرب عن ترحيبه بمستشار الرئيس الفلسطيني.

وأوضح البيان أن اللقاء يأتي على هامش المؤتمر الدولي الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بعنوان “العالم ينتفض متحدون في مواجهة الإرهاب” الذي بدأت فعاليته الْيَوْمَ وتستمر لمدة يومين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين المراكز البحثية العربية المتخصصة في مواجهه التطرف وفقا لرؤية مشتركة واتخاذ منحى أكثر شمولا واتساعا يضمن البعد المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب.