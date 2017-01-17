 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 10:30 مساءً
روابط سريعة
شكري يتوجه إلى المنامة لنقل رسالة من السيسي إلى ملك البحرين
سامح شكري

شكري يتوجه إلى المنامة لنقل رسالة من السيسي إلى ملك البحرين

الثلاثاء، 17 يناير 2017 10:56 م

غادر مساء اليوم الثلاثاء، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى البحرين عبر الإمارات لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، مشيرا إلى العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين.

كما سيتم -خلال الزيارة- استعراض أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3