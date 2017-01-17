غادر مساء اليوم الثلاثاء، سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى البحرين عبر الإمارات لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، مشيرا إلى العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين.

كما سيتم -خلال الزيارة- استعراض أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي.