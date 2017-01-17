شاهد ماذا فعل الحضري بعد انخراط الشناوي في البكاء

شهد الشوط الأول من لقاء مصر ومالي بكأس الأمم الأفريقية ضمن لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، بكاء أحمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بعد إصابته.

وفي لفته إنسانية قام عصام الحضري بمواساته بعدما حل بدلاً منه أبرز الأحداث فى الشوط الأول لمنتخب مصر أمام مالى، فى المباراة التى تجمعهما حالياً على ملعب “بورت جنتيل” .