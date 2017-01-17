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شاهد ماذا فعل الحضري بعد انخراط الشناوي في البكاء
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شاهد ماذا فعل الحضري بعد انخراط الشناوي في البكاء

الثلاثاء، 17 يناير 2017 10:46 م
محيط - أحمد عبد الخالق

شهد الشوط الأول من لقاء مصر ومالي بكأس الأمم الأفريقية ضمن لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، بكاء أحمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بعد إصابته.

وفي لفته إنسانية قام عصام الحضري بمواساته بعدما حل بدلاً منه أبرز الأحداث فى الشوط الأول لمنتخب مصر أمام مالى، فى المباراة التى تجمعهما حالياً على ملعب “بورت جنتيل” .

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73973-بكاء-أحمد-الشناوى

36110-مواساته-من-الحضري

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