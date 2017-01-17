مصر تتعادل سلبيا مع مالي.. وتنضم للعرب في النتائج المخيبة للآمال

اكتفى المنتخب المصري بالتعادل السلبي أمام نظيره المالي في لقاءهم الذي أقيم اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

بهذه النتيجة احتلت مصر المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بالتقاسم مع مالي وخلف غانا متصدر المجموعة التي حققت الفوز اليوم على أوغندا بهدف دون رد.

وانضمت مصر للمنتخبات العربية الأخري المشاركة في البطولة الجزائر والمغرب وتونس حيث حققوا نتائج لا ترضي جمهور بلادهم حيث تعادل المنتخب الجزائري والتونسي في أولى مبارياتهم بينهما خسرت المغرب أمام الكونغو.

بدأ هيكتور كوبر المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه و فى الهجوم مروان محسن.

ملخص المباراة :

شهدت الدقائق الـ 15 الأولى من مباراة مصر ومالى فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون سيطرة للفراعنة فى الدقائق الأولى من عمر المباراة ، دون إحراز أى من الفريقين لأهداف.

بدأت المباراة بسيطرة فى وسط الملعب للاعبى الفراعنة بفضل تحركات تريزيجيه ومروان محسن ، وفى الدقيقة 4 أول هجمة للمنتخب بعد وان تو رائع بين محمد صلاح وأحمد فتحى الذي يمررها لعبدالله السعيد ثم مروان محسن الذى يهيئها لنفسه وينفرد بمرمى حارس مالى الذى ينجح فى التصدى لها ليشتتها دفاع مالى.

وفى الدقيقة الـ6 بينية طويلة تمر من أحمد حجازى ينفرد بها مهاجم مالى كوليبالى قبل أن ينجح على جبر فى منع الكرة من الوصول للاعب.

بعدها يعود اللقاء للهدوء نسبياً بين لاعبى الفريقين وإنحصار اللعب فى وسط الملعب .

وفى الدقيقة 12 كاد المنتخب المالى أن يعلن عن الهدف الأول بعد عرضية من موسى ماريجا تمر من دفاع المنتخب وتخدع الجميع لولا براعة أحمد الشناوى الذى يخرجها بصعوبة لركنية.

فى الدقيقة 16 يتسبب أحمد الشناوى فى أزمة بعد سقوطه على أرضية ملعب المباراة قبل أن يستأنف اللقاء.

وفى الدقيقة 17 يفشل محمد صلاح فى استغلال خطأ مدافع لاعبى مالى والاستحواذ على الكرة قبل أن يحتسبها حكم اللقاء خطأ للمنتخب المالى.

يستمر اللقاء فى وسط ملعب الفريقين دون أى خطورة على مرمى أى من الفريقين.فى الدقيقة 25 يخرج أحمد الشناوى للإصابة والدفع بعصام الحضرى فى الدقيقة 25 .

الدقيقة 26 عرضية من عبدالله السعيد ينجح محمد صلاح فى إيقافها بمهارة ويمررها لمحمد الننى الذى يسددها قوية تخرج فوق القائم بقليل.

تصويبة جديدة من النني في الدقيقة 33 بعد تمريرة جديدة من محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء المالية، إلا أنها مرت بعيدة عن القائم لتخرج إلى ركلة مرمى.

واستحوذ المنتخب المالي على الكرة خلال الدقائق العشرة الأخيرة من الشوط الأول، لكن دون أن يشكل خطورة كبيرة على مرمى الحضري، إلى أن أطلق دانييل بينيت صافرة نهاية أول 45 دقيقة من اللقاء.

بدأت أحداث الشوط الثانى هادئة بين الفريقين وانحصر اللعب فى وسط ملعب منتخب مصر بعد تناقل اللاعبين للكرة وتحديداً الثنائى الننى وطارق حامد، وحجازى وعبد الشافى.

وفى الدقيقة 49 يحتسب حكم اللقاء الجنوب أفريقى بينيت ضربة حرة مباشرة للفراعنة على حدود منطقة جزاء مالى يتصدى لها عبدالله السعيد يسددها تصل سهلة ليد حارس مالى.

وفى الدقيقة 53 هجمة عنترية لمحمود تريزيجيه أفضل لاعبى منتخب مصر يلعبها عرضية رائعة تصل لمروان محسن الذى يسددها رأسية قوية ينجح حارس مالى عمر سيسوكو فى التصدى لها ببراعة و إخراجها لركنية.

يعود اللقاء بعدها لنفس الوتيرة والهدوء وانحصار الكرة فى وسط الملعب .

فى الدقيقة 60 تمريرة بينية من مروان محسن داخل منطقة الجزاء تصل لتريزيجيه الذى يسددها قوية تخرج لركنية.

61 ركنية يلعبها عبد الله السعيد يتصدى لها مروان محسن يخرجها الحارس خارج منطقة الجزاء.

يتوقف اللقاء بعد إصابة أحد لاعبى منتخب مالى بعد تدخل من محمد صلاح الذى يحصل على إنذار بسبب التدخل العنيف.

وفي الدقيقة 68 تحصل محمد صلاح على بطاقة صفراء، قبل ثوان قليلة من مغادرته للملعب ليدخل رمضان صبحي بدلاً منه في ثاني تبديلات مصر خلال اللقاء.

وفى الدقيقة 69 يدفع الأرجنتينى هيكتور كوبر برمضان صبحى بدلاً من محمد صلاح خوفاً من حصوله على إنذار ثانى.

وجاءت ثالث التغييرات المصرية في الدقيقة 75 من اللقاء بعد أن دفع كوبر بأحمد حسن “كوكا” بدلاً من مروان محسن لتنشيط الجبهة الهجومية للفراعنة.

يعود منتخب مالى للسيطرة على مجريات المباراة ويضغط على لاعبى مصر أمام منطقة الجزاء لكن دون خطورة على مرمى عصام الحضرى.

تراجع المنتخب المصري للدفاع في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وسط امتلاك مالي للكرة لكن دون خطورة حقيقة على مرمى عصام الحضري، حتى أعلن الحكم الجنوب أفريقي عن نهاية اللقاء بالتعادل.