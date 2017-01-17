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مطالب سيادية باستبعاد "خورشيد" من الاستثمار لقرب إتمام زواجها على "عامر"
داليا خورشيد وزيرة الاستثمار

مطالب سيادية باستبعاد "خورشيد" من الاستثمار لقرب إتمام زواجها على "عامر"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:11 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رجحت مصادر حكومية، إجراء تعديل وزارى يشمل 9 وزارات هم  الاستثمار والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار، والثقافة، والقوى العاملة، والزراعة والآثار.
وأضافت المصادر، أن جهات سيادية طالبت الرئاسة باستبعاد داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى ظل الاتجاه لإتمام زواجها من طارق عامر،  محافظ البنك المركزي قريبا، حيث سيكون هناك تعارض في الاستمرار في منصبها وزواجها من “عامر”.

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