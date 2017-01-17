رجحت مصادر حكومية، إجراء تعديل وزارى يشمل 9 وزارات هم الاستثمار والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار، والثقافة، والقوى العاملة، والزراعة والآثار.

وأضافت المصادر، أن جهات سيادية طالبت الرئاسة باستبعاد داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى ظل الاتجاه لإتمام زواجها من طارق عامر، محافظ البنك المركزي قريبا، حيث سيكون هناك تعارض في الاستمرار في منصبها وزواجها من “عامر”.