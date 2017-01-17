قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اليوم الثلاثاء، إن هناك ضغط شديد على القوات الأمنية فى شمال سيناء خلال الوقت الراهن، فى المواجهات مع الإرهاب، لافتاً إلى أن أهل الشر يكثفون عملياتهم ويمولون الإرهاب، وذلك فى رهان منهم علي ذكرى يوم 25 يناير المقبل، معرباً عن توقعاته بحدوث أكثر من عملية إرهابية بشكل شبه يومي حتي هذا اليوم.

وأضاف نور الدين خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي محمد المغربي، أن الحادث الأخير بكمين النقب بالوادي الجديد شهد هجوماً بالأسلحة الثقيلة، وصواريخ الآر بي جي، والسيارات المفخخة، وهي أسلحة لجيوش نظامية، مشدداً على أن الإرهابيين عندما يتعرضون لضغوط شديدة فى سيناء يلجأون للخروج منها وتنفيذ عملياتهم فى أماكن أخرى لتخفيف الضغط عليهم، وهو ما حدث خلال الآونة الأخيرة عبر الإنتقال إلى العاصمة أو الوادي الجديد، فجاءت تلك العملية رداً علي الضربات القوية التي توجهها القوات المسلحة بشكل مكثف فى سيناء.

وأوضح نور الدين أن الكمين النقب يتواجد علي مفترق طرق، فيما تعرض للهجوم فى الساعة العاشرة ليلا، بهجوم بقنابل يدوية، وثم أسلحة جرينوف ومتعدد، والأر بي جي، مما أسفر عن سقوط 8 شهداء، لافتاً إلى أن قائد الكمين قام بقتل اثنين من الإرهابيين، وعند محاولة الحصول عليهما فوجىء بنيران كثيفة من سيارات دفع رباعي قامت بأخذ الجثث حتي لا يسهل القبض على الجناة