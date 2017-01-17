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أليجرى يقترب من الرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى البرمير ليج
ماسيميليانو اليجري

أليجرى يقترب من الرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى البرمير ليج

الثلاثاء، 17 يناير 2017 10:35 م
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي يقترب بشدة من الرحيل عن اليوفي وتولي قيادة نادي آرسنال الإنجليزي بدلاً من الفرنسي أرسين فينجر.
وذكرت التقارير أن أليجري، مدرب ميلان السابق، يرغب في الرحيل عن النادي الأكثر حصولاً على بطولة الدوري بعد شجار قوي مع نجوم السيدة العجوز.
كما أشارت التقارير إلى أن أليجري لم يعد يشعر بالارتياح مع نادي يوفنتوس الإيطالي بعد مشاكله المستمرة مع الرباعي الأهم في الفريق وهم جيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وباتريس إيفرا.
وكشفت التقارير أن أليجري وافق مبدئيًا على تدريب آرسنال الإنجليزي في الموسم المقبل خلفًا للفرنسي أرسين فينجر الذي تولي قيادة الفريق منذ أكثر من 21 عامًا حصد خلالها الكثير من البطولات الهامة.

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