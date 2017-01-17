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محامي أبو تريكة عن وضعه بـ"قوائم الإرهاب": صفحته الجنائية "ناصعة البياض"
ابو تريكة وعماد النحاس

محامي أبو تريكة عن وضعه بـ"قوائم الإرهاب": صفحته الجنائية "ناصعة البياض"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 10:08 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف محمد عثمان محامي اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة عن مفاجأة في قضية وضع موكله بـ”قوائم الإرهاب”.

وقال عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”  إن الحكم صدر دون علم من أبو تريكة أو حضوره وهو ما يخالف القانون والدستور لافتاً إلى أنه لم يتم استدعاء اللاعب الدولي السابق للتحقيق معه.

وأشار المحامي إلى أن نص المادة “3” من قانون الإرهاب يقضي بضرورة أن يكون قرار الوضع على “قوائم الإرهاب” مشفوع بتحريات وهو ما لم يحدث مشدداً على أن الصفحة الجنائية لموكله “ناصعة البياض”.

وأوضح عثمان أن قرار وضع أبو تريكة بقوائم الإرهاب سيُفعل فور نشره بالجريدة الرسمية معلناً الطعن على هذا الحكم فور نشره.

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