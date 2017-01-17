مصر تفرض تعادلاً سلبياً على مالي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره المالي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في لقاءهم المقام حالياً ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

بدأ هيكتور كوبر المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه و فى الهجوم مروان محسن.

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقائق الـ 15 الأولى من مباراة مصر ومالى فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون سيطرة للفراعنة فى الدقائق الأولى من عمر المباراة ، دون إحراز أى من الفريقين لأهداف.

بدأت المباراة بسيطرة فى وسط الملعب للاعبى الفراعنة بفضل تحركات تريزيجيه ومروان محسن ، وفى الدقيقة 4 أول هجمة للمنتخب بعد وان تو رائع بين محمد صلاح وأحمد فتحى الذي يمررها لعبدالله السعيد ثم مروان محسن الذى يهيئها لنفسه وينفرد بمرمى حارس مالى الذى ينجح فى التصدى لها ليشتتها دفاع مالى.

وفى الدقيقة الـ6 بينية طويلة تمر من أحمد حجازى ينفرد بها مهاجم مالى كوليبالى قبل أن ينجح على جبر فى منع الكرة من الوصول للاعب.

بعدها يعود اللقاء للهدوء نسبياً بين لاعبى الفريقين وإنحصار اللعب فى وسط الملعب .

وفى الدقيقة 12 كاد المنتخب المالى أن يعلن عن الهدف الأول بعد عرضية من موسى ماريجا تمر من دفاع المنتخب وتخدع الجميع لولا براعة أحمد الشناوى الذى يخرجها بصعوبة لركنية.

فى الدقيقة 16 يتسبب أحمد الشناوى فى أزمة بعد سقوطه على أرضية ملعب المباراة قبل أن يستأنف اللقاء.

وفى الدقيقة 17 يفشل محمد صلاح فى استغلال خطأ مدافع لاعبى مالى والاستحواذ على الكرة قبل أن يحتسبها حكم اللقاء خطأ للمنتخب المالى.

يستمر اللقاء فى وسط ملعب الفريقين دون أى خطورة على مرمى أى من الفريقين.فى الدقيقة 25 يخرج أحمد الشناوى للإصابة والدفع بعصام الحضرى فى الدقيقة 25 .

الدقيقة 26 عرضية من عبدالله السعيد ينجح محمد صلاح فى إيقافها بمهارة ويمررها لمحمد الننى الذى يسددها قوية تخرج فوق القائم بقليل.