غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزةالثلاثاء، 17 يناير 2017 10:05 م
تبدأ غدا الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث يؤدي 138 ألفا و627 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 571 لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية.
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تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
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بريطانيا تعلن الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بلادها تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، معربة عن رغبتها في أن تخرج بريطانيا وهي “أكثر قوة وعدلا ووحدة ...Tue, 17 Jan 2017 14:44:28 GMT
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الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
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"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
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الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
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وزير الداخلية لنظيره البريطاني: مطاراتنا مؤمنة بأحدث التقنيات
أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن النجاحات الأمنية التي تحققت مؤخراً جاءت نتيجة الضربات الإستباقية المتلاحقة التي وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من ...Tue, 17 Jan 2017 19:11:05 GMT
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"الجنايات": إدراج "أبو تريكة" علي قائمة الإرهابيين
حصلت شبكة الإعلام العربية “محيط” علي صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، الموافق 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج ...Tue, 17 Jan 2017 17:13:13 GMT
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تعرف على أسعار الحديد بعد نزول التركي
أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيهًا للطن لتسجل 9718 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية ...Tue, 17 Jan 2017 18:43:35 GMT
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"الوزراء": إلزم الجهات الحكومية بإلغاء التعامل النقدى فى صرف الرواتب
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع ...Tue, 17 Jan 2017 17:13:13 GMT