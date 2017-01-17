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غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 10:05 م

تبدأ غدا الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث يؤدي 138 ألفا و627 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 571 لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

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