أعلنت جامعة الأزهر بالتعاون مع المشروع الإنسانى العالمى “أوقاف السلام عليك أيها النبى” تنظيم مسابقة “كروان الأزهر” من خلال قناة (السلام عليك أيها النبي) الفضائية، وهى عبارة عن مسابقة إنشادية فى الثناء على الله - عز وجل - ومدح النبى - صلى الله عليه وآله وسلم-، وتحديد خمس جوائز لأصحاب المراكز الأولى على مستوى الجامعة، ويحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف جنيه، ومن الثانى للخامس على 5 آلاف جنيه.

ووجه الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، إدارات رعاية الطلاب والأنشطة الطلابية بالكليات بتمكين الراغبين بالمشاركة وتسهيل كافة إجراءات التقدم بالتعاون مع فريق عمل المسابقة، حيث تم تخصيص رقمين للتواصل مع القائمين على المسابقة؛ وهما 01149997912 – 01100660466، أو الدخول على الموقع الإلكترونى للمسابقة، والاشتراك فى “كروان الأزهر” لأبناء الأزهر من الطلاب الحاليين أو ممن تخرجوا بالفعل من أبنائه.