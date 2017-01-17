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إنتر ميلان يدفع بالقوة الضاربة أمام بولونيا في كأس إيطاليا
ايكاردي - انترميلان

إنتر ميلان يدفع بالقوة الضاربة أمام بولونيا في كأس إيطاليا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:53 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن المدير الفني لفريق انتر ميلان ستيفانو بيولي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره بولوني ضمن لقاءات كأس إيطاليا والتي ستنطلق بعد قليل .

وشهدت التشكيلة وجود اللاعب ماوروا إيكاردي نجم الفريق علي دكة البدلاء في حين دفع بقائد الفريق بالاسيو مهاجماً وحيداً

وجاءت التشكيلة لتضم :

في حراسة المرمى : كاريزو

في الدفاع : جاري ميديل ، موريللو ، انسالدي ، دي امبروزيو

في الوسط : كوندوجوبيا ، جاجليارديني ، جواو ماريو، باربوسا ، ايدير.

في الهجوم: بالاسيو

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