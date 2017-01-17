يسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمضاعفة عدد شركات الصناعات المغذية بمعرض أوتوميكانيكا دبي automechnaika dubai، المقرر انطلاقه في السابع من مايو المقبل.

وأكد مؤمن عرفات، مسئول دعم المصدرين بالمجلس التصديري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خطة عمل المجلس تستهدف زيادة عدد شركات الصناعات المغذية المشاركة في معارض الصناعات الهندسية، خاصة في “ألمانيا، الصين، دبي”، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن منتجات شركات الصناعات المغذية، تلقي قبولًا حسنًا في تلك الأسواق المستهدفة عن غيرها، وذلك لقلة تكلفة المنتج المحلي، مضيفًا أن المجلس يعتزم إرسال بعثات تجارية للدول الأفريقية، منها: “كينيا وغانا وأوغندا” خلال الفترة المقبلة، لزيادة حجم صادرات القطاع، مؤكدًا مشاركة وزير التجارة والصناعة في تلك البعثات.

وتابع عرفات عن إعداد ووضع خطة توسعية للمجلس التصديري، تستهدف زيادة عدد الشركات المشاركة بمعرض الصناعات الهندسيه دبي أوتوميكانيكا automechnaika dubai، من خلال إعطاء حافزًا ماديًا يصل بنسبه تتراوح بين 60 و80%.

وأشار إلي أن أربع شركات للصناعات المغذية، أكدت مشاركتها بمعرض الصناعات الهندسية “automechnaika dubai”، هي: “الدهشان، المنار، autotruck، united batteries”.

من جانبه، أكد عبد الرحمن كرديه، مدير التطوير بشركة ميسي فرانكفورت “المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي automechnaika dubai”، أن إجمالي مبيعات معرض أوتوميكانيكا دبي 2016، بلغت نحو 56 مليون دولار، مضيفًا أن الشركه نظمت 33 معرضًا خلال العام الماضي.

ولفت إلي أن الشركة تسعي لمضاعفة عدد شركات الصناعات المغذية المشاركة في معرض أوتوميكانيكا دبي automechnaika dubai 2017، والمقرر انطلاقه في السابع من مايو المقبل.