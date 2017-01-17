لميس الحديدي تكشف سر ظهورها مع "أبلة فاهيتا"

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هدفها من الظهور مع “أبلة فاهيتا” هو توصيل رسالة أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شىء، واصفة هذه الحلقة من برنامج “الدوبلكس” بأنها كانت ...