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الشناوي يغادر لقاء مصر ومالي بسبب الإصابة
الشناوي

الشناوي يغادر لقاء مصر ومالي بسبب الإصابة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:25 م

أجرى المنتخب المصري تبديلاً إضطراريا بخروج اللاعب أحمد الشناوي ونزول عصام الحضري أكبر لاعب في مشاركات أمم أفريقيا بدلاً منه بسبب الإصابة .

ويواجه المنتخب المصري نظيره المالي في لقاء الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون.

يذكر أن النتيجة السلبية هي سيد الموقف في اللقاء حتى الآن

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