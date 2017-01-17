شاءت الأقدار أن يحقق اللاعب عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري أمنيته في كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالجابون خلال لقاء الفراعنة أمام مالي.

وجاءت إصابة اللاعب أحمد الشناوي حارس مصر الأساسي، كطوق نجاة للحضري كي يشارك أمام مالي.

وبمشاركة السد العالي اليوم يضيف الحضري لرصيده من الإنجازات رقماً جديداً حيث شارك في 142 مباراة دولية علي مدار 20 عاما منذ انضمامه لصفوف المنتخب عام 1997 تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، وبمشاركته اليوم يصل للمباراة 143 دولية .

كما أصبح أكبر لاعب سناً مشاركة في تاريخ البطولة ليحطم رقم مهاجم الكونغو السابق جان جاك ندومبا الذي شارك في نسخة كأس الأمم عام 1992 في السنغال وعمره 42 عاما .

الحضري كان قد أكمل أول أمس عامه ال44 من مواليد 15 يناير 1971 بمشاركة اليوم يصبح 44 عاما و يومين اكبر لاعب في تاريخ البطولة