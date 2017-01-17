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الرئاسة تصدق على قانون الصناعة وتنشر نص القرار بالجريدة الرسمية
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

الرئاسة تصدق على قانون الصناعة وتنشر نص القرار بالجريدة الرسمية

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:22 م
خاص - محيط

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 2 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

ونصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتي” “أن تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، الغرفة الصناعية، والمجالس الإقليمية للصناعة، واتحاد الصناعات”.

ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة، واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة، تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية، أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

ويعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

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