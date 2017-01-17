نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 128 لسنة 2017، الخاص بالموافقة على عرض بعض القطع الأثرية في بعض المتاحف بمحافظة الإسكندرية والمتحف المصري.

وأشارت مادته الأولى على الموافقة على القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 2015 المشار إليه وعددها 293 قطة أثرية.

وتكون تلك القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سليمة إلى أماكن بجمهورية مصر العربية.