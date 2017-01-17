غدا.. وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر «دافوس»الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:30 م
تتوجه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إلى سويسرا، غدا الأربعاء، على رأس وفد مصر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات.
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تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
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الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
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"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
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تعرف على أسعار الحديد بعد نزول التركي
أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيهًا للطن لتسجل 9718 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية ...Tue, 17 Jan 2017 18:43:35 GMT
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الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
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بث مباشر.. مصر تواجه مالي في أمم أفريقيا
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الرسمي الذي يخوض أولى مباريات “الفراعنة” في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مالي مساء اليوم ...Tue, 17 Jan 2017 16:29:49 GMT
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رئيس إيران ينقلب علي السعودية ويتهمها بدعم الإرهاب
اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السعودية بدعم الإرهاب وشن حروب على دول الجوار، مما يخلق مشكلات في المنطقة. وحسب وكالة “أرنا” الإيرانية الرسمية، قال روحاني في ...Tue, 17 Jan 2017 15:43:51 GMT
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لميس الحديدي تكشف سر ظهورها مع "أبلة فاهيتا"
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هدفها من الظهور مع “أبلة فاهيتا” هو توصيل رسالة أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شىء، واصفة هذه الحلقة من برنامج “الدوبلكس” بأنها كانت ...Tue, 17 Jan 2017 15:43:51 GMT
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بريطانيا تعلن الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بلادها تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، معربة عن رغبتها في أن تخرج بريطانيا وهي “أكثر قوة وعدلا ووحدة ...Tue, 17 Jan 2017 14:44:28 GMT