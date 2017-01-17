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الثلاثاء 17 يناير 2017 09:02 مساءً
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غدا.. وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر «دافوس»
سحر نصر

غدا.. وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر «دافوس»

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:30 م

تتوجه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إلى سويسرا، غدا الأربعاء، على رأس وفد مصر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات.

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