نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رقم 125 لسنة 2017.

ونص القرار على ضم اللواء فتحي عبد الغني عبد النبي سكرتير عام محافظة شمال سيناء لعضوية إدارة الجهاز الوطني لتنمية جزيرة سيناء، الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015، ممثلا عن محافظة شمال سيناء، بدلا من اللواء سامح عيسى عبد الله.