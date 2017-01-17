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الثلاثاء 17 يناير 2017 09:07 مساءً
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محامي بالنقض: تحريات صغار ضباط الشرطة وراء مهزلة "قوائم الإرهاب"
الدكتور محمد حمودة - المحامي بالنقض

محامي بالنقض: تحريات صغار ضباط الشرطة وراء مهزلة "قوائم الإرهاب"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:36 م
كتب - عبد الرحمن دياب

اعتبر المحامي بالنقض محمد حمودة أن مشكلة مصر هي تحريات ضباط الشرطة “الصغار” في القضايا الهامة.

وقال حمودة في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي إن ضغار ضباط الشرطة يقومون بكتابة تقارير غير صحيحة بناءً على توجهاتهم وخصومتهم نافياً وجود أي لجنة لمراجعة هذه التقارير.

وأكد المحامي بالنقض أنه لم يثبت قضائياً ارتباط رجل الأعمال صفوان ثابت بأي من قيادات الإخوان لذلك لا صحة قانونياً لوضعه في قوائم الإرهاب.

وأعرب حمودة عن دهشته من وضع اسم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة في قوائم الإرهاب، واصفاً إياها بـ”المهزلة”.

وطالب محمد حمودة بتغيير الجهاز الاستشاري المسئول عن هذه القوائم.

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