تونس تتعادل من جديد في مونديال اليد

تعادل منتخب تونس لكرة اليد “رجال” مع نظيرة منتخب سولفينيا بنتيجة 28-28 فى المبارة الرابعة لهم فى دور المجموعات من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بفرنسا.

المنتخب التونسى يحي آمالة فى بلوغ دور 16 من بطولة العالم وذلك إن استطاع الفوز فى المبارة المقبلة امام أنجولا ، ويمتلك نسور قرطاج نقطتين من تعادلين امام سولفنيا وأيسلندا.

بينما حقق منتخب بولندا الفوز الأول له فى البطولة على منتخب اليابان بنتيجة 26-25 ليتمكن من حصد أول نقطتين فى مرحلة المجموعات، و يتبقى لمنتخب بولندا مبارة مع نظيرة منتخب فرنسا يصعب الفوز فيها لتكاد تكون نسب بلوغ المنتخب البولندى لدور 16 صعبة للغاية.