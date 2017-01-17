أكد أسامواه جيان نجم منتخب غانا، أن لاعبي النجوم السمراء نجحوا من الناحية التكتيكية أمام منتخب مالي، لافتا إلى أنه يخشى منتخبي مصر ومالى.

وتغلب منتخب البلاك ستارز على نظيره الأوغندى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت فى مستهل لقاءات المجموعة الرابعة فى نهائيات أمم افريقيا المقامة حاليا فى الجابون.

وقال جيان فى تصريحات له عقب انتهاء المباراة: نجحت فى الحصول على ضربة الجزاء وسجلنا هدف اللقاء الوحيد، مشيرا إلى أن منتخب غانا نجح من الناحية التكتيكية، مشيرا إلى المناخ سيئ فى الجابون ولا يساعد منتخب بلادهم فى البطولة.

ولفت إلى أنه يخشى منتخبى مصر ومالى فى المجموعة نظرا لقوة الاداء الذى يتسم به لاعبو الفريقين، مشيرا إلى أن التأهل إلى الأدوار التالية بحاجة إلى تحقيق الفوز فى جميع المباريات.