أحمد حسن يخشى خروج العرب بشكل "مهين" من أمم أفريقياالثلاثاء، 17 يناير 2017 08:59 م
أثارت نتائج فرق المغرب العربي (تونس، الجزائر والمغرب) في الجولة الأولى بأمم إفريقيا 2017 جدلا كبيرًا حول مستوى تلك الفرق، وتركت خوفًا لدى المشجعين العرب، وسط اعترافات من المدربين بالحسرة والأخطاء.
ويؤكد النجم المصري المعتزل أحمد حسن لـDW على أن الفرصة ما زالت قائمة ووجوب جمع الجهد للمواجهات المقبلة.
وكان عشاق الكرة العربية ينتظرون نتائج أفضل من فرق شمال إفريقيا، في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية في الجابون 2017، فالفرق الثلاثة لا ينقصها شيء لتقديم أداء قوي بل والمنافسة على البطولة، على ما يرى كثيرون.
وتعادلت الجزائر مع زيمبابوي قبل نهاية المباراة بدقائق بفضل المتألق رياض محرز أحسن لاعب في إفريقيا 2016. أما تونس فرغم صحوتها في الشوط الثاني أمام السنغال إلا أن المباراة انتهت بالخسارة صفر-2. بينما فرط المغرب في فرص كثيرة خاصة في بداية مباراة الكونغو، ليخسر في النهاية بصفر مقابل هدف.
ويعتبر قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن، أن تلك النتائج “مخيبة لآمال (المشجعين العرب)” وقال في حديث مع DW عربية: “كلنا كنا نعتقد أن الجزائر لديها فريق أفضل مما شاهدناه لكنه تعادل في أولى مبارياته” وتابع عميد لاعبي العالم: “أما تونس فقدمت أداءً غير جيد والمغرب نفس الشيء.”
واعترف الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المغرب، بحسرته من نتيجة المباراة وقال حسب ما نقلت مواقع مغربية، إن فريقه لم يستغل الفرص الكثيرة وأضاف “افتقدنا للفعالية، بينما سجل منتخب الكونغو من الفرصة السانحة الوحيدة التي أتيحت له.”
أما البولندي - الفرنسي هنري كاسبرزاك مدرب المنتخب التونسي، فقال إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام السنغال، وتابع “وقعنا في أخطاء واستقبلنا هدفين: الأول من ركلة جزاء والثاني من ضربة رأس.” لكن إدارة كاسبرزاك للمباراة كانت عرضة للنقد.
أما البلجيكي جورج ليكنز مدرب منتخب الجزائر فقد اعتبر أن فريقه خاض مباراة متوازنة أمام زيمبابوي وأشاد خصوصا بأداء حارسي المرمى رايس مبولحي.
“المتعة مطلوبة والنتائج هي الحكم”
وحول أسباب تلك النتائج قال أحمد حسن (41 عاما)، اللاعب الأكثر فوزا بكأس أفريقيا “لا أستطيع أن أحكم ما الأسباب. لكن من المؤكد أن هناك سوء أداء من جانب اللاعبين وسوء أداء خططي، لكن في النهاية لكل فريق ظروفه ولا يمكنني أن أحكم عليه.”
وأضاف أحمد حسن “لكنا نأمل أن تكون الفرق العربية الثلاثة قد استفادت من أخطائها وأن تتمكن من التعويض في المباريات القادمة.”
وفي حين بدت معظم الجماهير العربية غاضبة من نتائج فرقها وظهر ذلك بوضوح في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد “الصقر” (لقب أحمد حسن) أن “خسارة فرق شمال أفريقيا سببت مخاوف للمشجعين العرب” من أن تخرج الفرق العربية بما فيها مصر خالية الوفاض. لكنه أكد في الوقت نفسه أنه “ما زالت هناك فرص فكل فريق تتبقى له مباراتان يستطيع فيهما أن يستعيد توازنه وينظر ما هي أخطاؤه ويقوم بعلاج تلك الأخطاء.”
وأعرب الصقر لـDW عن أمنيته بأن تعبر الفرق العربية كلها دور المجموعات وأن “يستفيد الجميع من أخطائه الأولى وأن يكون هناك جهد للمباريات التالية”
وشدد حسن الذي فاز بلقب أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2006 و2010 على “وجوب عدم الاستهانة بأي فريق مهما كان اسمه”، ويضيف “المتعة مطلوبة في كرة القدم لكن النتائج هي الحكم في النهاية”.
وأشار حسن، إلى أنه، مثله مثل أي لاعب كرة، يفتقد قطعا أجواء الملاعب والبطولات “لكن هذه هي سنة الحياة.”، حسب تعبيره.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
تعرف على أسعار الحديد بعد نزول التركي
أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيهًا للطن لتسجل 9718 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية ...Tue, 17 Jan 2017 18:43:35 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
بث مباشر.. مصر تواجه مالي في أمم أفريقيا
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الرسمي الذي يخوض أولى مباريات “الفراعنة” في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مالي مساء اليوم ...Tue, 17 Jan 2017 16:29:49 GMT
-
رئيس إيران ينقلب علي السعودية ويتهمها بدعم الإرهاب
اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السعودية بدعم الإرهاب وشن حروب على دول الجوار، مما يخلق مشكلات في المنطقة. وحسب وكالة “أرنا” الإيرانية الرسمية، قال روحاني في ...Tue, 17 Jan 2017 15:43:51 GMT
-
لميس الحديدي تكشف سر ظهورها مع "أبلة فاهيتا"
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هدفها من الظهور مع “أبلة فاهيتا” هو توصيل رسالة أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شىء، واصفة هذه الحلقة من برنامج “الدوبلكس” بأنها كانت ...Tue, 17 Jan 2017 15:43:51 GMT
-
بريطانيا تعلن الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بلادها تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، معربة عن رغبتها في أن تخرج بريطانيا وهي “أكثر قوة وعدلا ووحدة ...Tue, 17 Jan 2017 14:44:28 GMT