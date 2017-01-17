"حقوق الإنسان" بالبرلمان يشيد بجمعية "رسالة" ودار رعاية الأيتامالثلاثاء، 17 يناير 2017 08:51 م
قام وفد من لجنة “حقوق الإنسان” بالبرلمان بزيارة خاصة ومفاجئة لإحدى دور أيتام جمعية “رسالة” للأعمال الخيرية، وذلك في إطار اهتمام البرلمان بمؤسسات العمل الخيري في مصر. وقد أشاد وفد النواب بتجهيزات جمعية “رسالة” بعد زيارته لمقر دار رعاية الأيتام في فيصل بفرعيه البنات والبنين، وقد علق الوفد علي مستوى نظافة غرف النوم والمطابخ والمعيشة وغيرها من التجهيزات.
وكان من ضمن وفد النواب النائب علاء عابد الذي ترأس المجموعة التي زارت مقر “رسالة” بفيصل لرعاية البنين، والفريق الثاني توجه لتفقد مقر الجمعية الخاص برعاية الفتيات في نفس المنطقة.
وقد أشاد النواب بتجهيزات رسالة ومستوي التعليم والتربية المقدمة للأطفال، وأثنوا أيضاً على أن جمعية رسالة لم تنسي الجانب الترفيهي وأشركوا الأطفال في مركز شباب الجزيرة للترفيه عنهم وتنمية مواهبهم.
جدير بالذكر أن جمعية رسالة ترعي أكثر من 200 طفل في فروعها بالقاهرة والإسكندرية، وتقدم رسالة للأطفال 3 أنواع من المشرفين داخل الدار، أحدهم أخ أكبر، ومشرف تربوي وآخر تعليمي، فكانت رسالة أول من أنشأ نظام الاخ الأكبر وهو مسئول عن سلوكياته وتعليمه والتوجيه وزيارته وقت مرضه ومتابعته دراسيا ويقوم بزيارة الطفل مرتين فى الاسبوع، اما الصديق فمرة واحدة في الأسبوع، والمشرف التربوي والتعليمي يكون مسئول عن أخلاقيات الطفل ودراسته.
كما توفر جمعية رسالة للأطفال الأيتام أربع لجان من أجل تربية طفل صالح قادر علي الدمج في المجتمع، فتتكون اللجان من لجنة رياضية دورها توفير أماكن تقوم بتدريب الأطفال، ومن دورها أيضا عمل رحلات ترفيهية للأطفال، ولجنة التربية التي تتكون من أطباء فى التربية والسلوك تعطى تدريب للأخوات فى كيفية التربية وحل مشاكل الأطفال، بالإضافة إلي لجنة المهارات لتنمية مهارات الأطفال، وأخيرا لجنة التعليم ودورها كل شيء خاص بالتعليم وتقديم الأطفال بالمدارس ومتابعه الأطفال يوميا مع مشرفينهم الدراسين.
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