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تباين أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى بنهاية تعاملات اليوم
الدولار

تباين أسعار الدولار في البنوك الخمسة الكبرى بنهاية تعاملات اليوم

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:08 م

تباينت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات نهاية اليوم /الثلاثاء/ في البنوك الخمسة الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي)، مقارنة مع الأسعار الصباحية.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) للشراء عند 60ر18 جنيه والبيع 70ر18جنيه.

وفي بنك القاهرة، تراجع سعر صرف الدولار للشراء 18.6 جنيه، بعد أن كان 18.75 جنيه، والبيع 18.7 جنيه، بعد أن كان 18.9 جنيه بواقع تراجع 15 قرش للشراء والبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي، بلغ سعر الدولار للشراء 80ر18 جنيه، والبيع 90ر18 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي، تراجع سعر الدولار للشراء ليبلغ 18.65 جنيه بعد أن كان 75ر18 جنيه في التعاملات الصباحية، والبيع عند 18.75جنيه بعد أن كان 85ر18 جنيه بتراجع قيمته 10 قروش.

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