

أكدت الفنانة هند صبري: «مفيش أم مثالية، وأنا ممثلة وحشة جدا في الحياة، وبيظهر الحزن والغضب على وجهي».

ولفتت خلال برومو برنامج «فحص شامل»، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، الذي عرضته فضائية «الحياة»: «بحب زيارة العيادات النفسية، وأسوأ مرض أصبت به، كان غرور الشهرة».

يذاع البرنامج في العاشرة من مساء غد الأربعاء.