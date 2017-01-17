 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 09:07 مساءً
روابط سريعة
هند صبري تعترف:"أنا ممثلة وحشة جدا"
هند صبري ـ هند صبرى

هند صبري تعترف:"أنا ممثلة وحشة جدا"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:44 م

 
أكدت الفنانة هند صبري: «مفيش أم مثالية، وأنا ممثلة وحشة جدا في الحياة، وبيظهر الحزن والغضب على وجهي».

ولفتت خلال برومو برنامج «فحص شامل»، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، الذي عرضته فضائية «الحياة»: «بحب زيارة العيادات النفسية، وأسوأ مرض أصبت به، كان غرور الشهرة».

يذاع البرنامج في العاشرة من مساء غد الأربعاء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3