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السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:43 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، وذلك بعد اقرار مجلس النواب للقانون.

وينص القانون علي إنشاء الغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة واتحاد الصناعات.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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