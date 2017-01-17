فازت ألمانيا على السعودية في دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد حيث تفوقت ألمانيا بنتيجة 38-24 بفارق 14 نقطة كما أنتهى الشوط الأول 21-13، تضم المجموعة الثالثة كرواتيا، ألمانيا، المجر، بلاروسيا، تشيلي والسعودية.

لعبت ألمانيا المباراتين السابقتين مع تشيلي والمجر حيث تفوقت على المجر 27-23 وتشيلي 35-14 وبفوز ألمانيا الثلاثي تتصدر المجموعة بمجموع 6 نقاط.

بينما منتخب السعودية متعثر في المجموعة حيث أنه فشل في مبارياته الثلاثة وقد كان خسر أمام كرواتيا 23-28، وبلاروسيا 26-29 وأخيرا ألمانيا وبذلك تقع السعودية في ذيل المجموعة

استطاع اللاعب محمد الزئير رغم خسارة فريقه الحصول على لقب هداف المباراة حيث سجل 8 أهداف من أصل 9.