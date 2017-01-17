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مذيع الحياة يهاجم أحمد موسى:"إنت هجاص"
احمد موسى

مذيع الحياة يهاجم أحمد موسى:"إنت هجاص"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:42 م

استهجن الإعلامي تامر أمين، تصريحات بعض الإعلاميين المصريين، حول تأكيدهم سعودية جزيرتي تيران وصنافير، ورصد أحد منهم- في إشارة للإعلامي أحمد موسى- جائزة قدرها مليون جنيه، لمن يتقدم بوثيقة، تثبت أن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتان. مضيفا: «نحن في مدينة العك الإعلامي.. اللي يقول للمواطن أنه يمتلك الحقيقة هجاص، وقوله عليه إنت بتهجص وكلامك بكش».

وأضاف خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «إن من قال لا أعلم فقد أفتى»، موضحا: «هذا ما أعلنته منذ البداية عن قضية تيران وصنافير.. ومنذ بداية الأزمة شاهدنا سيركا وهزلا إعلاميا، بعيدا عن المهنية أو الموضوعية»، مشيرا إلى أن الإعلامي والصحفي يجتهد في طريقه؛ للبحث عن الحقيقة، ولا يمتلكها.

وتابع: «أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار.. لا يوجد أحد منهم يمتلك معلومة.. كل يغني على ليلاه».

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