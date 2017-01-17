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السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

السيسي يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:33 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٢ في شأن التأمين الصحي علي الطلاب والمرسوم بقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن نظام التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي، وذلك بعد اقراره من مجلس النواب.

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