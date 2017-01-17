وزير الداخلية لنظيره البريطاني: مطاراتنا مؤمنة بأحدث التقنياتالثلاثاء، 17 يناير 2017 08:55 م
أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن النجاحات الأمنية التي تحققت مؤخراً جاءت نتيجة الضربات الإستباقية المتلاحقة التي وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والتي كانت سبباً مباشراً في إجهاض العديد من العمليات الإرهابية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية بمكتبه بديوان عام الوزارة لوزير الدولة لشئون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية بن والاس ،الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.
واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وجهود الوزارة فى محاصرة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها بالتوازى مع مكافحة الجريمة الجنائية وتأمين المطارات والموانىء بإستخدام أحدث التقنيات العالمية.
كما رحب اللواء مجدي عبد الغفّار بتطوير علاقات التعاون الأمني مع وزارة الداخلية البريطانية فى ضوء أهمية تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإخواني الإرهابى وما تفرضه الأوضاع الراهنة من ضرورة التعامل بشكل حازم مع انتشار الإيديولوجيات المتطرفة وتنامى ظاهرة انخراط الشباب من مختلف الجنسيات في التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الذى يجنح إلى استغلال وسائل التواصل الإجتماعى فى عمليات التجنيد وبث الأفكار المتطرفة.
من جانبه، أكد المسئول البريطاني خلال اللقاء على أهمية الدور المصرى في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة خلال المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعداً مستمراً فى وتيرة الصراعات وإنتشاراً واسعاً لأعمال العنف والتي تنذر بتسلل عناصر إرهابية من المناطق المتوترة إلى الدول العربية والأوروبية، كما أعرب عن اعتزام وزارة الداخلية البريطانية تطوير محاور التعاون الأمني مع مصر لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للفكر المتطرف الذى يبرر إستخدام العنف والترويع لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، وصرح بأن بلاده تقدر ما تبذله الأجهزة الأمنية المصرية من جهود لمكافحة الإرهاب ونجاحها فى الوصول بالبلاد إلى حالة من الاستقرار الأمني.
كما أشاد وزير الدولة البريطانى بمستوى الإجراءات التأمينية التي تم إستحداثها بالمطارات المصرية والتى تواكب أحدث المتغيرات الأمنية وتعضد من فاعلية عمليات تأمين تلك المطارات.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالعناصر والكيانات الإرهابية من خلال قنوات الإتصال المعنية وكذا تفعيل البرامج التدريبية المشتركة في كافة مجالات التعاون الأمني لصقل قدرات الكوادر الأمنية بالجانبين.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
تعرف على أسعار الحديد بعد نزول التركي
أعلنت مجموعة حديد عز، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 580 جنيهًا للطن لتسجل 9718 جنيهًا للطن تسليم المصنع، وهو القرار الذي اتخذته غالبية ...Tue, 17 Jan 2017 18:43:35 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
بث مباشر.. مصر تواجه مالي في أمم أفريقيا
استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الرسمي الذي يخوض أولى مباريات “الفراعنة” في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب مالي مساء اليوم ...Tue, 17 Jan 2017 16:29:49 GMT
-
رئيس إيران ينقلب علي السعودية ويتهمها بدعم الإرهاب
اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السعودية بدعم الإرهاب وشن حروب على دول الجوار، مما يخلق مشكلات في المنطقة. وحسب وكالة “أرنا” الإيرانية الرسمية، قال روحاني في ...Tue, 17 Jan 2017 15:43:51 GMT
-
لميس الحديدي تكشف سر ظهورها مع "أبلة فاهيتا"
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هدفها من الظهور مع “أبلة فاهيتا” هو توصيل رسالة أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شىء، واصفة هذه الحلقة من برنامج “الدوبلكس” بأنها كانت ...Tue, 17 Jan 2017 15:43:51 GMT
-
بريطانيا تعلن الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أن بلادها تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، معربة عن رغبتها في أن تخرج بريطانيا وهي “أكثر قوة وعدلا ووحدة ...Tue, 17 Jan 2017 14:44:28 GMT