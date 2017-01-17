> 5 ملايين نسمة تستوعبها العاصمة الإدارية الجديدة

> طرح المرحلة الأولى من أراضي “العاصمة الإدارية” خلال الثلاثة أسابيع المقبلة

أعلن أيمن اسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن بدء طرح الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنتهاء أعمال التصميمات الخاصة بمنطقة الوزارات والحى الحكومى بالمشروع.

أشار- خلال كلمته بحفل إفطار عمل سيتى سكيب - إلى أن عملية طرح أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام المطورين ستشمل خصومات بنسبة تصل إلى 25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المستثمرين بالمشروع، منوهاً إلى أنه قد تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالحى الحكومى وجارى استكمال التصميمات المتعلقة بالبارك الخاص بالحى، حيث من المقرر تصميم الحى الحكومى على أعلى مستوى فيما يتعلق بالنظم المعمارية والخدمية، بما يساهم فى تدعيم مناخ العمل أمام الحكومة وخلق مناخ إيجابى للعاملين به.

وأضاف إلى أن المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 10.500 فدان وهى مساحة ضخمة تعادل ضعف مساحة منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر، لافتا إلى الإنتهاء من معدلات كبيرة من توصيل المرافق حيث تم توصيل خطوط المياه وتم تشغيل محطة الكهرباء فضلا عن اقتراب تسليم مشروعات الطرق الرئيسية بتلك المرحلة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى بالعاصمة الجديدة تتضمن تدشين حى سكنى متكامل الخدمات تقوم بتنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتضمن 170 ألف حدة سكنية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستتولى التعامل مع المستثمرين الجدد بالمشروع، كما تعمل على خلق نموذج إدارى مختلف للعاصمة الجديدة من خلال القضاء على البيروقراطية وإيجاد مرونة أعلى فى التعامل مع المستثمرين بما يمكن من تحقيق تنمية بمعدلات أسرع .

أشار الى أن مساحة العاصمة الإدارية يصل لـ ١٧٠ ألف فدان وتستوعب ٥ مليون نسمة ويتم تخطيطها لتصبح مدينة ذكية عالمية تضاهي سنغافورة، ويصل عائداتها للاقتصاد القومي لنحو ٣٠٠ مليار جنيه.