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الثلاثاء 17 يناير 2017 09:08 مساءً
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وزير الصناعة: منتدى دافوس فرصة لزيادة الاستثمار
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

وزير الصناعة: منتدى دافوس فرصة لزيادة الاستثمار

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:02 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى وزير الصناعة المهندس طارق قابيل أن منتدى دافوس يعتبر فرصة لمصر من أجل زيادة الاستثمار وخدمة الاقتصاد المصري موضحا أن الوفد المصري المشارك في المؤتمر يسوق لمناخ الأعمال من خلال عقد العديد من اللقاءات المشتركة مع أصحاب الشركات.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز” أنه تم شرح الإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل وجذب الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية كاشفا عن أن أعضاء الوفد يعقدون لقاءات مشتركة مع نظرائهم في الدول الأخرى لتوضيح رؤية مصر الجديدة لجذب الاستثمارات.

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