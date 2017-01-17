رأى وزير الصناعة المهندس طارق قابيل أن منتدى دافوس يعتبر فرصة لمصر من أجل زيادة الاستثمار وخدمة الاقتصاد المصري موضحا أن الوفد المصري المشارك في المؤتمر يسوق لمناخ الأعمال من خلال عقد العديد من اللقاءات المشتركة مع أصحاب الشركات.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز” أنه تم شرح الإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل وجذب الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية كاشفا عن أن أعضاء الوفد يعقدون لقاءات مشتركة مع نظرائهم في الدول الأخرى لتوضيح رؤية مصر الجديدة لجذب الاستثمارات.