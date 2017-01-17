مدد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعب الفريق الأول أنطونيو فالنسيا لمدة عام ليبقى مع الفريق حتى عام 2018.

ويأتي تمديد تعاقد مانشستر مع اللاعب بعد أسبوع واحد من تمديد تعاقده مع مروان فيلايني.

وكان مانشستر قد تعاقد مع فالنسيا31/ عاما/ والذي كان يلعب كجناح مع فريق ويجان في 2009 في صفقة لم يتم الاعلان عن قيمتها.

وحول اللاعب مركزه ليصبح ظهيرا خلال الفترة التي تولى فيها لويس فان جال تدريب مانشستر، علما بانه كان يلعب في مركز الظهير على فترات مع السير أليكس فيجرسون.

وشارك فالنسيا في 23 مباراة مع مانشستر يونايتد هذ الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق خلف الثنائي بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش في التشكيلة التي يلعب بها جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للفريق.