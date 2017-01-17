أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على عرض 293 قطعة أثرية بمعرض رايتبرج بمدينة زيوريخ بسويسرا بمعرض”أسرار مصر الغارقة”، فى الفترة من 12 يناير الجارى وحتى 12 مايو القادم وتمديد المعرض لمدة شهرين من 13 مايو2017 وحتى 12 يوليو من نفس العام بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

وتتضمن القطع الأثرية، كما جاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، عدد 23 قطعة أثرية من المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، و12 قطعة أثرية من متحف مكتبة الأسكندرية و209 قطع أثرية من المتحف البحرى بالإسكندرية و18 قطعة أثرية من المتحف المصرى، و31 قطعة أثرية من المتحف القومى بالإسكندرية.

كما شمل القرار أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الأثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض وحتى إعادتها سليمة الي مصر، وأن تتولى وزارة الاثار كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الاثرية ونقلها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، علي أن يتحمل المعهد الاوروبي للآثار الغارقة جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والتأمين والمصروفات والنقل والشحن.