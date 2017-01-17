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الثلاثاء 17 يناير 2017 09:00 مساءً
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أمين "البحوث الإسلامية": تجهيز مقر جديد لمنطقة وعظ المنيا
محي الدين عفيفي

أمين "البحوث الإسلامية": تجهيز مقر جديد لمنطقة وعظ المنيا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:26 م

تفقد د.محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المبنى الجديد لمنطقة وعظ المنيا على هامش زيارته اليوم  الثلاثاء، في إطار اهتمامات مجمع البحوث الإسلامية بتطوير مناطق الوعظ على مستوى لجمهورية حتى تكون مؤهلة لإدارة العمل الدعوي واستقبال الجماهير في لجان الفتوى.

وأكد الأمين العام خلال تفقده المبنى الجديد المقرر افتتاحه خلال الشهر الحاري أنه سيتم تخصيص جناح كامل لإدارة الوعظ في مقر المنطقة الأزهرية كما سيتم تخصيص قاعة كبرى للجنة الفتوى لاستقبال الناس يوميا وتلبية احتياجاتهم من الفتوى.

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