أعرب آرون رامسي لاعب آرسنال عن سعادته لأنه استطاع أن يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق المدفعجية مرة أخرى، مؤكدًا أن آرسنال سيسعى للمنافسة على الدوري حتى النهاية .

وكان اللاعب الويلزي الدولي قد غاب عن معظم مباريات الدور الأول من بطولة البرمير ليج بسبب الإصابة علاوة على تزايد المنافسة بين لاعبي خط الوسط.

وذكر رامسى (26 عامًا) - في تصريحات أدلى بها لموقع نادي آرسنال الرسمي على شبكة الانترنت - أنه يتعين على المدفعجية مواصلة الضغط على تشيلسي متصدر البطولة من اجل منافسته على لقب البطولة.

وقال رامسى “إن المنافسة على لقب البطولة سوف تكون حامية الوطيس هذا الموسم حيث إن الفرق الستة التي تتصدر جدول الدوري ستحرص على عدم إضاعة أي نقاط ولذا فإنه ينبغي لنا أن نحافظ على تركيزنا في جميع المباريات كي نستمر في المنافسة حتى النهاية”.