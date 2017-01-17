فازت النرويج على البرازيل في مباريات دوري المجموعات بنتيجة 39-26 بفارق 13 نقط لتتفوق النرويج في رابع مبارياتها ضمن المجموعة فقد انتهى الشوط الأولى بنتيجة 18-13 للنرويج.

تحتل النرويج المركز الثاني لوقتنا هذا ضمن مجموعتها حيث انها لعبت 4 مباريات فازت بـ 3 منهم وخسرت الرابعة، فقد فازت النرويج على كل من روسيا بنتيجة 28-24 وبولندا بنتيجة 22-20 وأخيرا البرازيل، كما خسرت أمام فرنسا بنتيجة 28-31، تتصدر فرنسا المجموعة إلى الأن كما أنها ستواجه اليوم روسيا التي تحتب المركز الثالث حتى الأن.

سجل ساندر ساجوسن النرويجي 7 أهداف من أصل 9 فرص ليصبح هداف المباراة، يتبقى مباراة واحدة للنرويج ضد اليابان وذلك في يوم 19 يناير الحالي.