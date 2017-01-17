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النرويج تحقق الفوز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد
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النرويج تحقق الفوز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:06 م

فازت النرويج على البرازيل في مباريات دوري المجموعات بنتيجة 39-26 بفارق 13 نقط لتتفوق النرويج في رابع مبارياتها ضمن المجموعة فقد انتهى الشوط الأولى بنتيجة 18-13 للنرويج.
تحتل النرويج المركز الثاني لوقتنا هذا ضمن مجموعتها حيث انها لعبت 4 مباريات فازت بـ 3 منهم وخسرت الرابعة، فقد فازت النرويج على كل من روسيا بنتيجة 28-24 وبولندا بنتيجة 22-20 وأخيرا البرازيل، كما خسرت أمام فرنسا بنتيجة 28-31، تتصدر فرنسا المجموعة إلى الأن كما أنها ستواجه اليوم روسيا التي تحتب المركز الثالث حتى الأن.
سجل ساندر ساجوسن النرويجي 7 أهداف من أصل 9 فرص ليصبح هداف المباراة، يتبقى مباراة واحدة للنرويج ضد اليابان وذلك في يوم 19 يناير الحالي.

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