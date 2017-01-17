فاز المنتخب الغاني لكرة القدم على نظيره الأوغندي 1-صفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية رقم 31 بالجابون.

وسجل هدف غانا الوحيد اللاعب أندريه أيو من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 32.

وبهذا الفوز نجح المنتخب الغاني في اقتناص أول ثلاث نقاط له في الدور الأول من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقى في وقت لاحق المنتخب الوطني مع نظيره المالي في نفس المجموعة.