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مجموعة مصر.. غانا تهزم أوغندا وتتصدر مؤقتا
غانا

مجموعة مصر.. غانا تهزم أوغندا وتتصدر مؤقتا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:10 م
محيط - أحمد عبد الخالق

فاز المنتخب الغاني لكرة القدم على نظيره الأوغندي 1-صفر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية رقم 31 بالجابون.

وسجل هدف غانا الوحيد اللاعب أندريه أيو من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 32.

وبهذا الفوز نجح المنتخب الغاني في اقتناص أول ثلاث نقاط له في الدور الأول من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقى في وقت لاحق المنتخب الوطني مع نظيره المالي في نفس المجموعة.

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