وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى، لملعب “بورت جنتيل” الذى سيستضيف مباراة الفراعنة ومنتخب مالى، فى إطار منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، بالجابون.

ونشرت قناة “أون سبورت” لحظات مغادرة لاعبى المنتخب والجهاز الفنى، فندق الإقامة متجهين لملعب المباراة، وسط تركيز وترقب من جميع اللاعبين.