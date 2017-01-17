قال الباحث السياسي السعودي سليمان العقيلي، إن “المملكة وقعت اتفاقية مع الحكومة المصرية، المعترف بها دوليًا، وإن لم تفِ الأخيرة بتعهداتها، فإنها بذلك ستوجه ضربة لمجمل العلاقات المصرية السعودية، التي تم تعزيزها، في الفترة الأخيرة، من خلال إبرام 24 اتفاقية مختلفة.

وأكد العقيلي، في حوار أجراه معه التلفزيون العربي، أن “مصر لم تتنازل عن الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ولكنها كانت تعيد وديعة لديها”، مضيفا: “المملكة لم تصدر تصريحات رسمية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، لأن هكذا حكم يعبر عن جدل مصري داخلي، لا يهم المملكة في شيء،” مشددًا على أن “الحكم ليست له أية قيمة دولية أو سياسية لأن المعاهدات بين الدول لا تنقضها المحاكم المحلية، وإلا لكان بوسع جميع الحكومات أن تتخلى عن التزاماتها الدولية،” على حد تعبيره.

وأضاف السياسي السعودي، أن “المحاكم المصرية ليس لها حق التصرف في أراضي المملكة العربية السعودية، أو حتى في أراضٍ متنازع عليها.”

وعند سؤاله إذا ما كانت المملكة تعتزم اتخاذ خطوات قضائية أخرى، قال العقيلي إن “السعودية ليست لها علاقة بالمحاكم المصرية ولا تعترف بأحكامها أو قراراتها، وإذا تم التراجع عن الاتفاقية من قبل الجانب المصري، فمن الممكن أن يتفق الطرفان على اللجوء إلى المحاكم الدولية.”

وأنهى الكاتب السعودي بالتأكيد على أن “الكرة ليست في المرمى السعودي بالأساس، وإنما تتقاذفها الأطراف الداخلية المصرية، من نظام ومعارضة، أو ربما أطراف داخلية في النظام،” مرجحًا أننا أمام ما وصفه بـ “سيناريوهات أفلام سياسية، لا تعنى السعودية بها.”