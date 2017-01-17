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الثلاثاء 17 يناير 2017 07:20 مساءً
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"النور" يحصل على الموافقة ببناء مدرستين بـ "أبو المطامير"
النائب محمد صلاح - القيادي من حزب النور

"النور" يحصل على الموافقة ببناء مدرستين بـ "أبو المطامير"

الثلاثاء، 17 يناير 2017 07:47 م

حصل محمد صلاح خليفة، وخالد أبو خطيب، نائبا حزب النور بمجلس النواب عن دائرة  “أبو المطامير وحوش عيسى” محافظة البحيرة، على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ على إنشاء مدرستي “سيدي دمين” بقرية “النمرية”، و”حموده علوانى” بقرية “المهدية” بمركز أبو المطامير.

جدير بالذكر أنه تم إخطار محافظة البحيرة بالأمر على أن تصدر قرار التخصيص، وإخطار هيئة الأبنية التعليمية، ووزارة التربية والتعليم.

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