تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، رسالة من إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عبر فيها عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الجامعة العربية لجهوده الدبلوماسية.

كما عرض المبعوث الأممي خلال الرسالة آخر مستجدات العملية التفاوضية لحل النزاع الدائر هناك.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة بأن المبعوث الأممي شرح في رسالته الخطوط العامة لخريطة الطريق التي قدمها للأطراف اليمنية في 24 أكتوبر الماضي، مؤكدا أنها تنطلق من المحددات التي حازت على التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 فضلا عن مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ودعا المبعوث الأممي إلى وقف إطلاق النار وتهدئة النزاع في اليمن ، مؤكدا أنه سيستمر في العمل من أجل التسوية السياسية في اليمن خلال المرحلة المقبلة.