تعرض قناة التلفزيون العربي، الجمعة المقبلة، الحلقة الثالثة من سلسلة لقاءات مع الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقاً، ببرنامج “في رواية أخرى”، مع المذيع خالد الغرابلي، في التاسعة مساًء.

وتتناول الحلقة الفترة من بداية عودة البرادعي إلى مصر عام 2010، وحتى انتخابات الرئاسة منتصف 2012، حيث يُقيم البرادعي تجربته في الجمعية الوطنية للتغيير، ويروي ذكرياته حول ثورة يناير، ويكشف بعض كواليس ما دار خلال أيامها.

كما يروي البرادعي للمرة الأولى وقائع دارت بينه وبين المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، خلال لقاءات جمعت بينهم أثناء المرحلة الانتقالية.

ويناقش البرادعي بعض الانتقادات التي وُجهت له مثل عدم استجابته لمطالب الشباب بإعلاه الوزارة من ميدان التحرير أثناء أحداث محمد محمود، كما يروي قصة انسحابه من الترشح للرئاسة دون استشارة مساعديه.

ويرد البرادعي في الحلقة على بعض التسريبات الشخصية التي أذيعت له بوسائل الإعلام، ومنها مكالمته لأحد المسؤولين الأمريكيين.

كما يوضح أسباب الخلاف الحاد بين رؤيته وبين رؤية كلٍ من المجلس العسكري والإخوان المسلمين في ذلك الوقت، وتفسيره لتفكك التيار المدني بعد الثورة.

برنامج “في رواية أخرى” برنامج روائي أسبوعي مخصص لمحاورة سياسيين وقادة عرب وأجانب، ليستعرض تجاربهم وشهاداتهم التاريخية.