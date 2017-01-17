 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 07:20 مساءً
روابط سريعة
البرادعي يروي كواليس الثورة وتفاصيل لقاءاته بالمجلس العسكري
سوزان مبارك و البرادعي

البرادعي يروي كواليس الثورة وتفاصيل لقاءاته بالمجلس العسكري

الثلاثاء، 17 يناير 2017 07:45 م

تعرض قناة التلفزيون العربي، الجمعة المقبلة، الحلقة الثالثة من سلسلة لقاءات مع الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقاً، ببرنامج “في رواية أخرى”، مع المذيع خالد الغرابلي، في التاسعة مساًء.

وتتناول الحلقة الفترة من بداية عودة البرادعي إلى مصر عام 2010، وحتى انتخابات الرئاسة منتصف 2012، حيث يُقيم البرادعي تجربته في الجمعية الوطنية للتغيير، ويروي ذكرياته حول ثورة يناير، ويكشف بعض كواليس ما دار خلال أيامها.

كما يروي البرادعي للمرة الأولى وقائع دارت بينه وبين المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، خلال لقاءات جمعت بينهم أثناء المرحلة الانتقالية.

ويناقش البرادعي بعض الانتقادات التي وُجهت له مثل عدم استجابته لمطالب الشباب بإعلاه الوزارة من ميدان التحرير أثناء أحداث محمد محمود، كما يروي قصة انسحابه من الترشح للرئاسة دون استشارة مساعديه.

ويرد البرادعي في الحلقة على بعض التسريبات الشخصية التي أذيعت له بوسائل الإعلام، ومنها مكالمته لأحد المسؤولين الأمريكيين.

كما يوضح أسباب الخلاف الحاد بين رؤيته وبين رؤية كلٍ من المجلس العسكري والإخوان المسلمين في ذلك الوقت، وتفسيره لتفكك التيار المدني بعد الثورة.

برنامج “في رواية أخرى” برنامج روائي أسبوعي مخصص لمحاورة سياسيين وقادة عرب وأجانب، ليستعرض تجاربهم وشهاداتهم التاريخية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3