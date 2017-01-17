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أبو الغيط يستقبل رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب
أحمد ابو الغيط زير الخارجية الأسبق

أبو الغيط يستقبل رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 07:39 م

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، وفدًا من اتحاد رجال الأعمال العرب، برئاسة السيد حمدي الطباع رئيس الاتحاد.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، في ضوء الأهمية المتزايدة للاتحاد كمؤسسة من المؤسسات التي يهدف عملها إلى تدعيم العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص على أن يؤكد في هذا الصدد دعمه الشخصي ودعم الأمانة العامة للجامعة لعمل الاتحاد، خاصة في ضوء أهمية جهود الاتحاد لخدمة المواطن العربي.

من جانبه، أعرب السيد حمدي الطباع عن تقديره للتعاون الذي يلقونه من جانب المسئولين المعنيين بالجامعة العربية.

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